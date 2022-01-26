Бензин и ДТ продолжают стремительно дорожать: какая цена топлива на АЗС

Средняя розничная цена литра бензина и дизельного топлива выросла в среднем на 50 копеек против предыдущего торгового дня. Что касается автогаза, цены остаются стабильными уже несколько дней.

Цена горючего

Такие данные были зафиксированы во время ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95". Как изменились розничные цены горючего на АЗС 26 января, рассказываем дальше.

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Средняя розничная цена:

бензин А-92 – 31,74 гривны за литр (+0,49 гривны),

бензин А-95 – 32,62 гривны за литр (+0,48 гривны),

дизельное топливо (ДТ) – 31,41 гривны за литр (+0,51 гривны),

автогаз – 18,96 гривны за литр (0,00 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 на АЗС на 26 января 2022 года

Топливо продолжает дорожать уже второй день подряд, после того, как Минэкономики обнародовало новую предельную цену. Ознакомиться со средними розничными ценами на топливо, действовавшими в предыдущий торговый день (25 января 2022 года), можно здесь.

Розничная цена бензина А-95 на АЗС / Скриншот "РБК-Украина"

Как выросла цена горючего за год

Согласно данным украинского Госстата, в декабре по сравнению с декабрем 2020 года бензин А-92 подорожал на 24,4% до 29,6 гривны за литр, бензин А-95 на 22,1% до 30,5 гривен за литр, ДТ – на 23,1% до 29,6 гривны за литр.

Что касается автогаза, то за аналогичный период времени он подорожал на 50,5% до 19,1 гривны за литр.

Государственное регулирование цен

С 15 мая 2021 года в Украине ввели государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо с целью предотвращения злоупотреблений АЗС и доступности топлива для населения.

Осуществлять расчеты обязали НАК "Нафтогаз Украины". Компания подает расчеты Министерству экономики трижды в месяц.

Максимальную розничную наценку Кабмин установил в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен на ДТ.

В последний раз Минэкономики обновляло предельную цену на горючее 24 января 2022 года. Больше об этом читайте здесь.

Как работает государственное регулирование цен на топливо: смотрите видео