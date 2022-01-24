Цена топлива

Такие данные были зафиксированы во время ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95". Как изменились розничные цены топлива на АЗС 24 января, рассказываем дальше.

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Средняя розничная цена:

бензин А-92 – 30,74 гривны за литр (+0,01 гривен),

бензин А-95 –31,67 гривны за литр (+0,01 гривен),

дизельное горючее (ДП) – 30,86 гривны за литр (+0,03 гривен),

автогаз – 18,96 гривны за литр (0,00 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 на АЗС на 24 января 2022 года

Розничная цена бензина А-95 на АЗС/скриншот "РБК-Украина"

Как выросла цена горючего за год

Согласно данным украинского Госстата, в декабре по сравнению с декабрем 2020 года бензин А-92 подорожал на 24,4% до 29,6 гривны за литр, бензин А-95 на 22,1% до 30,5 гривен за литр, ДТ – на 23,1% до 29,6 гривны за литр.

Что касается автогаза, то за аналогичный промежуток времени он подорожал на 50,5% до 19,1 гривны за литр.

Государственное регулирование цен

С 15 мая 2021 года в Украине ввели государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо с целью предотвращения злоупотреблений АЗС и доступности топлива для населения.

Осуществлять расчеты обязали НАК "Нафтогаз Украины". Компания подает расчеты Министерству экономики трижды в месяц.

Максимальную розничную наценку Кабмин установил в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен на ДТ.

В последний раз предельную цену пересматривали 13 января 2022 года. Так что максимальная цена на бензин не должна превышать 32,92 гривны за литр и 32,16 гривны за литр для ДТ. Больше об этом, читайте здесь.

Как работает государственное регулирование цен на топливо: смотрите видео