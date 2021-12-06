Бензин и ДТ подешевели: какая цена топлива на АЗС
6 декабря 2021 , 16:31Читати новину українською
Источник:"РБК–Украина"
Средняя розничная цена литра бензина и дизельного топлива продолжила дешеветь. Против предыдущего торгового дня топливо снизилось в цене на 50 копеек.
Цена горючего
Такие данные были зафиксированы во время ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95". Как изменились розничные цены на АЗС 6 декабря, рассказываем дальше.
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Средняя розничная цена:
- бензин А-92 – 29,56 гривны за литр (подешевел на 53 копейки),
- бензин А-95 – 30,34 гривны за литр (подешевел на 53 копейки),
- ДТ – 29,60 гривны за литр (подешевел на 50 копеек),
Розничные цены на бензин А-95 на АЗС по состоянию на 6 декабря
Розничная цена бензина А-95 на АЗС / Скриншот "РБК-Украина"Напомним , что по состоянию на 3 декабря средняя цена бензина А-92 составляла 30,09 гривны за литр, а А-95 – 30,86 гривны за литр. Подробнее, читайте здесь.
Государственное регулирование цен
- С 15 мая 2021 года в Украине ввели государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо с целью предотвращения злоупотреблений АЗС и доступности горючего для населения.
- Осуществлять расчеты обязали НАК "Нафтогаз Украины". Компания подает расчеты Министерству экономики три раза в месяц.
- Максимальную розничную наценку Кабмин установил в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен ДТ.
- В последний раз Минэкономики обновляло предельную цену на горючее 2 декабря. Больше об этом, читайте здесь.