Цена горючего

Такие данные были зафиксированы во время ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95". Как изменились розничные цены на АЗС 6 декабря, рассказываем дальше.

Читайте У скандальной сети АЗС Glusco новый владелец

Средняя розничная цена:

бензин А-92 – 29,56 гривны за литр (подешевел на 53 копейки),

бензин А-95 – 30,34 гривны за литр (подешевел на 53 копейки),

ДТ – 29,60 гривны за литр (подешевел на 50 копеек),

Обратите внимание , что цена автогаза по состоянию на 6 декабря составляет 19,07 гривны за литр и не изменилась против предыдущего торгового дня.

Розничные цены на бензин А-95 на АЗС по состоянию на 6 декабря

Розничная цена бензина А-95 на АЗС / Скриншот "РБК-Украина"

Напомним , что по состоянию на 3 декабря средняя цена бензина А-92 составляла 30,09 гривны за литр, а А-95 – 30,86 гривны за литр. Подробнее, читайте здесь.

Государственное регулирование цен