Новая предельная цена топлива

По состоянию на 4 января предоставила свои расчеты НАК "Нафтогаз", согласно которым новые расчетные цены выглядят следующим образом:

цена литра бензина снизится с 27,97 гривны до 26,97 гривны (на 1 гривну);

дизельного топлива ( ДП ) – с 23,16 гривны до 23,82 гривны за литр (на 66 копейки).

Читайте В Казахстане снизили цену на топливо, как того требовали митингующие

Почему цена горючего на АЗС может возрасти

Учитывая новые предельные цены, закупочная цена газа подорожает. Отметим, что после повышения расчетной стоимости сети АЗС повышают свои розничные цены и соответственно снижают после их уменьшения. Поэтому в ближайшее время цена горючего на АЗС может возрасти.

Какой может быть максимальная наценка на АЗС

С учетом максимальных наценок стоимость горючего на АЗС не может превышать:

31,97 грн за литр бензина ,

30,82 гривны за литр ДТ .

Тем не менее максимальная торговая надбавка не распространяется на "брендовое премиальное топливо" с улучшенными показателями качества.

Государственное регулирование цен

С 15 мая 2021 года в Украине ввели государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо с целью предотвращения злоупотреблений АЗС и доступности горючего для населения.

Осуществлять расчеты обязали НАК "Нафтогаз Украины". Компания подает расчеты Министерству экономики три раза в месяц.

Максимальную розничную наценку Кабмин установил в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен ДТ.