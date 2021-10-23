Бензин и дизтопливо в Украине резко подорожали после публикации новой максимальной цены

В Украине 23 октября выросли розничные цены на бензин и дизельное топливо. Изменение цены является достаточно резким, если сравнивать с предыдущим торговым днем.

Больше всего подорожало дизельное топливо, а меньше всего – автогаз. Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

К теме Много спекуляций, – Куюн о повышении цен на продукты из-за подорожания топлива​

Каковы средние розничные цены 23 октября:

на бензин А-92 – 30,36 гривны за литр (выросли на 19 копеек);

за литр (выросли на 19 копеек); на бензин А-95 – 31,27 гривны за литр (выросли на 23 копеек);

за литр (выросли на 23 копеек); на дизельное топливо – 30,15 гривны за литр (выросли на 26 копеек);

за литр (выросли на 26 копеек); на автогаз – 18,44 гривны за литр (выросли на 2 копейки).

Новые предельные цены на топливо

В начале октября в Министерстве экономики обнародовали новые предельные цены на топливо, от которых АЗС смогут устанавливать свою наценку. С учетом максимальных наценок эта стоимость не может превышать: 31,50 гривны за литр бензина и 30,23 гривен за литр дизельного топлива. Итак, цены 23 октября как раз почти вплотную приблизились к предельным.

Отметим, что государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо ввели в Украине в мае 2021 года. Так сделали, чтобы предотвратить возможные злоупотребления АЗС. Кроме этого, так горючее станет доступнее для населения.



Динамика роста цен на бензин в течение июля-октября 2021 / Инфографика с сайта "Минфин"