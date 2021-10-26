Бензин и дизельное топливо продолжают дорожать на украинских АЗС

Украинские АЗС снова пересмотрели цены на бензин и дизельное топливо. В течение 23 – 25 октября стоимость топлива выросла.

Такие данные были зафиксированы во время ежедневного ценового мониторинга консалтинговой группы "А-95". На сколько копеек за литр выросли цены на разных АЗС – узнайте дальше.

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Цены в BVS

На станциях BVS все виды топлива подорожали на 60 – 90 копеек за литр. Теперь цена на А-95 составляет 32,69 гривны за литр; на А-92 – 31,89 гривны за литр. За литр дизельного топлива на станции BVS придется заплатить 31,08 гривны.

Стоимость топлива в сети "Катрал"

В то же время в сети "Картал" все виды топлива подорожали на 60 копеек за литр. Бензин А-95 стоит 32,57 гривны за литр; А-92 – 31,59. Дизельное топливо в сети "Картал" по состоянию на 26 октября стоит 29,57 гривны за литр.

Сети KLO, "БРСМ-Нефть", "Рур групп", "Автопорт", Овис и Prime повысили цены в пределах 0,2 – 1 гривны за литр.



Цены на топливо по состоянию на 26 октября 2021 года / Таблица Enkorr

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