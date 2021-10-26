Такие данные были зафиксированы во время ежедневного ценового мониторинга консалтинговой группы "А-95". На сколько копеек за литр выросли цены на разных АЗС – узнайте дальше.

К теме Бензин и дизтопливо в Украине резко подорожали после публикации новой максимальной цены

Цены в BVS

На станциях BVS все виды топлива подорожали на 60 – 90 копеек за литр. Теперь цена на А-95 составляет 32,69 гривны за литр; на А-92 – 31,89 гривны за литр. За литр дизельного топлива на станции BVS придется заплатить 31,08 гривны.

Стоимость топлива в сети "Катрал"

В то же время в сети "Картал" все виды топлива подорожали на 60 копеек за литр. Бензин А-95 стоит 32,57 гривны за литр; А-92 – 31,59. Дизельное топливо в сети "Картал" по состоянию на 26 октября стоит 29,57 гривны за литр.

пальне - 26.10.21
Цены на топливо по состоянию на 26 октября 2021 года / Таблица Enkorr

Топливо в Украине: последние новости

  • 4 октября в Министерстве экономики обнародовали новые предельные цены на топливо, от которых АЗС и устанавливают свою наценку.
  • В Украине с 15 мая 2021 года действует государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо с целью предотвращения злоупотреблений АЗС и доступности топлива для населения.
  • Расчеты осуществляет НАК "Нафтогаз Украины" и трижды в месяц представляет данные Министерству экономики.
  • Кабмин установил максимальную розничную цену. Она составляет 5 гривен на бензин и 7 гривен ДТ.