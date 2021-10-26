Такие данные были зафиксированы во время ежедневного ценового мониторинга консалтинговой группы "А-95". На сколько копеек за литр выросли цены на разных АЗС – узнайте дальше.
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Цены в BVS
На станциях BVS все виды топлива подорожали на 60 – 90 копеек за литр. Теперь цена на А-95 составляет 32,69 гривны за литр; на А-92 – 31,89 гривны за литр. За литр дизельного топлива на станции BVS придется заплатить 31,08 гривны.
Стоимость топлива в сети "Катрал"
В то же время в сети "Картал" все виды топлива подорожали на 60 копеек за литр. Бензин А-95 стоит 32,57 гривны за литр; А-92 – 31,59. Дизельное топливо в сети "Картал" по состоянию на 26 октября стоит 29,57 гривны за литр.
Цены на топливо по состоянию на 26 октября 2021 года / Таблица Enkorr
Топливо в Украине: последние новости
- 4 октября в Министерстве экономики обнародовали новые предельные цены на топливо, от которых АЗС и устанавливают свою наценку.
- В Украине с 15 мая 2021 года действует государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо с целью предотвращения злоупотреблений АЗС и доступности топлива для населения.
- Расчеты осуществляет НАК "Нафтогаз Украины" и трижды в месяц представляет данные Министерству экономики.
- Кабмин установил максимальную розничную цену. Она составляет 5 гривен на бензин и 7 гривен ДТ.