Новая предельная цена топлива

Согласно новым расчетным ценам, обнародованным Минэкономики, новые расчетные цены выглядят следующим образом:

цена литра бензина вырастет с 27,92 гривны до 29,25 гривны (на 1,33 гривны);

дизельного топлива ( ДП ) – 25,16 гривны до 26,84 гривны за литр (на 1,68 гривны)

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Почему цена горючего на АЗС может возрасти

Учитывая новые предельные цены, закупочная цена газа подорожает. Заметим, что после повышения расчетной стоимости сети АЗС повышают свои розничные цены и соответственно снижают после их уменьшения. Поэтому в ближайшее время цена горючего на АЗС может возрасти.

Напомним! 24 января 2022 года средняя розничная цена горючего на АЗС составляла 30,74 гривны за литр для бензина А-92, 31,67 гривны за литр для бензина А-95 и 30,86 гривны за литр для ДТ.

Какой может быть максимальная наценка на АЗС

С учетом максимальных наценок стоимость горючего на АЗС не может превышать:

34,25 гривны за литр бензина

33,84 гривны за литр ДТ .

Обратите внимание! Максимальная торговая надбавка не распространяется на "брендовое премиальное топливо" с улучшенными показателями качества.

Государственное регулирование цен

С 15 мая 2021 года в Украине ввели государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо с целью предотвращения злоупотреблений АЗС и доступности горючего для населения.

Осуществлять расчеты обязали НАК "Нафтогаз Украины". Компания подает расчеты Министерству экономики три раза в месяц.

Максимальную розничную наценку Кабмин установил в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен ДТ.