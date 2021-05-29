Это застрахует нашу страну от потери оплаты за транзит российского газа в Европу. Об этом сообщил бывший глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

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В Белом Доме обсуждают компенсации Украине после достройки "Северного потока-2", – Коболев

По его словам, завершение строительства газопровода является не самым худшим развитием сценария для Украины.

Будет хуже, если "Северный поток-2" построят, а никакого компенсаторного механизма для Украины не будет создано,

– отметил он.

Экс-глава "Нафтогаза" добавил, что сейчас в Белом Доме обсуждаются варианты сделки, благодаря которой наша страна может получить компенсации после достройки газопровода. Впрочем, Коболев не расказал возможные детали, ведь это является закрытой информацией. "Украинские чиновники, которые занимаются этим вопросом, об этом в курсе", – подчеркнул он.

Коболев также пояснил, россияне сейчас могут гарантировать дополнительные объемы и дополнительные контракты еще на 5 лет. И в случае нарушения этих соглашений Украина не будет ходить по судам 4 – 5 лет, а получит деньги сразу.

"Это конкретная прагматическая реальная цель. Ее нужно обсуждать, ею нужно заниматься, тратить время, деньги, усилия лоббистов и политиков. Ведь потерять 3 миллиарда в год сейчас выглядит, к сожалению, реалистично", – подытожил он.

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