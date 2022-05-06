В Белом доме готовы обсудить списание долга Украины

В Белом доме готовы изучать все варианты, которые помогут Украине в войне против России. Гуманитарная помощь будет принимать различные формы.

Соответствующее заявление сделала Джен Псаки – пресс-секретарь Белого дома – во время брифинга 6 мая. Ее спросили о возможности списания внешнего долга Киеву.

Заметьте США готовят звонок лидеров стран G7 относительно агрессии Кремля и поддержке Украины

Мы очень открыты для всего, что поможет украинцам восстановить свою страну и противостоять российскому вторжению.

– подчеркнула Псаки.

Она отметила, что помощь Украине от Штатов жизненно важна, поэтому будет принимать разные формы.

Псаки также сообщила: закон о ленд-лизе для Украины Байден подпишет уже 9 мая.

Байден объявит о новом пакете помощи Украине

По данным CNN, уже в ближайшее время Украина может получить новый пакет помощи США. Речь идет о 100 миллионах долларов. В то же время, точной даты, когда президент Джо Байден объявит об этом, пока не называют.

Американские чиновники в разговоре со СМИ сообщили, что, очевидно, этот пакет помощи включает большее количество боеприпасов для такого вооружения, как гаубицы.

Байден проведет виртуальную встречу с Зеленским и лидерами G7

СМИ сообщили, что уже в воскресенье, 8 мая, Джо Байден проведет виртуальную встречу. На ней будут присутствовать лидеры стран G7 и президент Владимир Зеленский.

Мероприятие состоится под председательством Олафа Шольца – канцлера Германии. Темой встречи станет война России с Украиной. Также в повестке дня будет вопрос о новых санкциях против страны-агрессора.

Ранее Байден подчеркнул, что США готовы к дополнительным санкциям против России.

Обратите внимание – оккупанты проходят только 4-дневный курс подготовки: смотрите видео