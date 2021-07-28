Об этом в эфире программы "Что это было?" на 24 канале рассказала директор по международным отношениям "Оператора ГТС Украины" Ольга Белькова. В то же время она ответила, сколько примерно денег за год ГТС приносит Украине на транзите.

К теме "Газпром" заявил о готовности транспортировать газ Украиной даже после 2024 года

"Это основа наших доходов, 80% этой деятельности. Лишь 20% касаются условного потребителя в Украине, даже не населения, а больше поставщиков, импортеров и промышленных потребителей", – сказала Ольга Белькова.

Сколько Украине приносит ГТС

По словам директора по международным отношениям "Оператора ГТС Украины", это означает, что расходы Украины мало влияют на тариф украинского потребителя. Причиной этого является то, что большинство расходов покрыто счетом соответствующих тарифных доходов от транзита.

В прошлом (2020 – 24 канал) году мы примерно заработали до 2 миллиардов (долларов – 24 канал),

– сказала Ольга Белькова.

"Мы ("Оператор ГТС Украины" – 24 канал) являемся одними из доноров бюджета, мы зарабатываем довольно много средств, которые затем попадают в бюджет государства", – добавила Белькова.

Тарифы на газ в августе 2021 года: коротко