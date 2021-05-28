В Беларуси отрицают, что планируют заморозить поставки А-95 в Украину

"Белорусская нефтяная компания" (БНК) сообщила, что не намерена прекращать поставки бензина А-95 на территорию Украину. В то же время объемы могут сократить.
Заместитель генерального директора "БНК-Украина" Сергей Мельников заявил, что в этой истории "нет политической подоплеки". Если объемы поставок сократятся, то это лишь из-за ремонта Мозырского НПЗ.
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Никакого запрета нет. Мы по контрактам номинировали объемы до 5 числа месяца поставок. Номинация будет, но будет, возможно, в уменьшенном объеме. Это связано с плановым ремонтом Мозырского НПЗ, который начнется 1 июня,
– подчеркнул Мельников.
Сейчас он не смог назвать сроки ремонта.
Что было раньше
- Информацию о том, что Беларусь может остановить поставки бензина А-95 в Украину уже с июня, СМИ обнародовали 28 мая.
- В сообщении говорилось, что "Белорусская нефтяная компания" пока не подтвердила поставки на июнь.
- Вероятное решение также прокомментировал глава Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн. Он назвал этот ша г"худшим, на который могли пойти белорусы".