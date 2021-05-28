Заместитель генерального директора "БНК-Украина" Сергей Мельников заявил, что в этой истории "нет политической подоплеки". Если объемы поставок сократятся, то это лишь из-за ремонта Мозырского НПЗ.

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Никакого запрета нет. Мы по контрактам номинировали объемы до 5 числа месяца поставок. Номинация будет, но будет, возможно, в уменьшенном объеме. Это связано с плановым ремонтом Мозырского НПЗ, который начнется 1 июня,

– подчеркнул Мельников.

Сейчас он не смог назвать сроки ремонта.

Что было раньше