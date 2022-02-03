Беларусь запретила транзит литовских нефтепродуктов в Украину: чем это для нас чревато

Беларусь запретила транзит продуктов из Литвы в Украину с 7 февраля. Здесь идет речь о железнодорожных перевозках нефтепродуктов, а также химических и минеральных удобрений.

Причем, не только в Литве сделанных, но и загруженных на литовских железнодорожных станциях. Как написали белорусские СМИ, об этом заявил спикер местного МИД Анатолий Глаз.

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Отношения Беларуси и Литвы: появилась новая точка напряжения

Власти в Минске запретили транзит литовских товаров по своей территории, то есть и в Украину тоже. Белорусские журналисты отметили, что через Беларусь таких товаров ежегодно транспортируют на более чем миллиард долларов.

Как белорусы объяснили свое решение

В Минске заявили, что запретили транзит из Литвы в ответ на аналогичный запрет, ранее введенный Вильнюсом (запрет транзита белорусских товаров через литовские порты).

А почему Литва запретила транзит белорусских товаров

Дело в том, что предприятие "Беларуськалий" и другие государственные компании, подконтрольные режиму самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, находятся под антилукашенковскими санкциями Соединенных Штатов Америки с декабря 2021 года.

И хотя сначала Литва на эти санкции не реагировала и соблюдала действующие контракты с белорусами, общественный резонанс ситуации (который мог даже привести к отставке правительства) заставил власть пересмотреть свою позицию.

По данным группы "А-95", как отметили в enkorr, в 2021 годудизельного топлива на украинском рынке составляла 9%, а литовского бензина – 11%, что, безусловно, достаточно много.Поэтому угрозы имеем две: некоторый дефицит топлива на заправках или рост цен. Но действительно ли эти угрозы воплотятся – пока

Обратите внимание, в начале февраля:

Литва отправила в Украину миссию, которая будет оценивать потребность в дополнительной помощи.

А вот в Беларуси российские военные уже начали этап боевого согласования на полигонах.

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