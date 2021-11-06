Беларусь заявила о начале экспорта электроэнергии в Украину

В Минэнерго Беларуси заявили о начале экспорта электроэнергии в Украину. В контракте говорится, что поставки будут осуществлять в течение ноября

Пресс-служба Минэнерго Беларуси сообщила, что график поставки сформировали, учитывая имеющиеся возможности. Речь идет о режиме работы энергосистемы и мощности генерирующего оборудования.

Заметьте Электроэнергию из Беларуси получила лишь одна компания – близкого к Ахметову менеджера, – Герус

Украина получила аварийную помощь

Беларусь 2 ноября предоставила Украине примерно 3500 мегаватт в час электроэнергии. Это происходило в рамках Договора об аварийной помощи из-за ситуации на ТЭС.

Пресс-служба Укрэнерго сообщила о дефиците мощности в энергетической системе Украины.

По данным компании, причиной стала повышенная аварийность на энергоблоках тепловых электростанций. Это произошло в результате сезонного роста потребления.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль 2 ноября допустил возобновление импорта электроэнергии из Беларуси, но добавил, что для этого должна быть очень холодная зима. В то же время он подчеркнул, что Украина ожидает прибытия 5 судов с импортным углем. Кроме того, Министерство энергетики работает, чтобы увеличить добычу угля в Украине.