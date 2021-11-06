Пресс-служба Минэнерго Беларуси сообщила, что график поставки сформировали, учитывая имеющиеся возможности. Речь идет о режиме работы энергосистемы и мощности генерирующего оборудования.

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Украина получила аварийную помощь

Беларусь 2 ноября предоставила Украине примерно 3500 мегаватт в час электроэнергии. Это происходило в рамках Договора об аварийной помощи из-за ситуации на ТЭС.

Пресс-служба Укрэнерго сообщила о дефиците мощности в энергетической системе Украины.

По данным компании, причиной стала повышенная аварийность на энергоблоках тепловых электростанций. Это произошло в результате сезонного роста потребления.