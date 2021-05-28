Шоколад, мебель, обои: Беларусь ввела лицензирование ряда импортных товаров из Украины

Совет министров Беларуси еще 26 мая ввел режим индивидуального лицензирования на импорт ряда товаров из Украины. В частности, говорится о кондитерских изделиях и соках.
Торговый представитель Украины Тарас Качка рассказал, что "по оперативной информации Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров".
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Это решение утверждено постановлением Совета министров Беларуси от 26 мая. Решение вступит в силу через 10 дней после публикации и рассчитано на 6 месяцев. Такие действия являются необоснованными и дискриминационными,
– отметил Качка.
По словам чиновника, "режим индивидуального лицензирования означает ручное управление ввозом украинской продукции в Беларусь".
Качка рассказал, что "правительство проводит консультации с производителями касательно устранения негативных последствий дискриминационных действий правительства Беларуси".
О каких товарах идет речь
- Кондитерские изделия;
- шоколад;
- соки;
- пиво;
- плиты ДСП и ДВП;
- обои;
- туалетная бумага;
- кирпич;
- керамическая плитка;
- ампулы;
- сельхозтехника для посева;
- стиральные машины;
- мебель.
Позиция Украины относительно событий в Беларуси
- Во время внеочередного заседания Кабмин запретил самолетам из Беларуси использовать воздушное пространство Украины. Решение вступит в силу уже в субботу, 29 мая.
- В Офисе Президента рассказали, что прекращение авиасообщения с Беларусью – это не санкции, а попытка защитить граждан Украины.
- В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина пока не будет отзывать посла из Беларуси. По словам Кулебы, "посол не занимается политическим диалогом с Беларусью, он занимается гуманитарными вопросами".