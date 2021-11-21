Беларусь возобновит поставки электроэнергии в Украину

21 ноября 2021 , 08:35
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Источник:

Укрэнерго

Согласно данным Европейской сети операторов системы передачи электроэнергии Беларусь возобновит поставки электроэнергии в Украину. Об этом свидетельствуют данные Укрэнерго.

Поставка электроэнергии из Беларуси возобновится на том уровне, который был до его прекращения накануне.

Что было раньше Беларусь прекратила импорт электроэнергии в Украину

Сколько электроэнергии получит Украина

С 21 ноября Украина будет получать 415 мегаватт электроэнергии в час. Таким был импорт до его прекращения 18 ноября.

О возобновлении импорта электроэнергии свидетельствуют данные карты Укрэнерго.

Беларусь восстановила электроснабжение в Украину / Карта Укрэнерго

Суточный объем импорта из Беларуси составляет 2% потребления электроэнергии.

Прекращение энергоснабжения из Беларуси: главное

  • Письмо с предупреждением о прекращении энергоснабжения украинские компании получили от "Белэнерго" еще в начале ноября 2021 года.
  • Тогда белорусская сторона подтвердила, что не планирует подписывать новые договоры о поставках электроэнергии.
  • 17 ноября в Министерстве энергетики Беларуси заявили, что прекращают электроснабжение в Украину.
  • На следующий день Украина прекратила получать электроэнергию из Беларуси.
Автор: Іван Магуряк