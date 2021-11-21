Беларусь возобновит поставки электроэнергии в Украину
21 ноября 2021 , 08:35Читати новину українською
Источник:Укрэнерго
Согласно данным Европейской сети операторов системы передачи электроэнергии Беларусь возобновит поставки электроэнергии в Украину. Об этом свидетельствуют данные Укрэнерго.
Поставка электроэнергии из Беларуси возобновится на том уровне, который был до его прекращения накануне.
Что было раньше Беларусь прекратила импорт электроэнергии в Украину
Сколько электроэнергии получит Украина
С 21 ноября Украина будет получать 415 мегаватт электроэнергии в час. Таким был импорт до его прекращения 18 ноября.
О возобновлении импорта электроэнергии свидетельствуют данные карты Укрэнерго.
Беларусь восстановила электроснабжение в Украину / Карта Укрэнерго
Суточный объем импорта из Беларуси составляет 2% потребления электроэнергии.
Прекращение энергоснабжения из Беларуси: главное
- Письмо с предупреждением о прекращении энергоснабжения украинские компании получили от "Белэнерго" еще в начале ноября 2021 года.
- Тогда белорусская сторона подтвердила, что не планирует подписывать новые договоры о поставках электроэнергии.
- 17 ноября в Министерстве энергетики Беларуси заявили, что прекращают электроснабжение в Украину.
- На следующий день Украина прекратила получать электроэнергию из Беларуси.