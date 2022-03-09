Кредитный рейтинг Беларуси

Долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Беларуси в иностранной и национальной валюте снизились с уровня B до CCC, краткосрочные – с В до С. Размещение рейтингов на пересмотр с отрицательным прогнозом означает возможность их снижения в ближайшие недели. Следующая публикация рейтингов Беларуси запланирована на 18 марта 2022 года.

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В S&P отметили, что международные санкции, введенные в отношении Беларуси достаточно жесткие и в агентстве ожидают их дальнейшего усиления.

Мы считаем, что эти санкции серьезно подорвут белорусскую экономику и создадут значительный риск для финансовой стабильности. В отсутствие непредсказуемого положительного развития мы теперь считаем вероятным, что Беларусь объявит дефолт в течение следующих 12 месяцев,

– считают в S&P.

Будет ли финансово поддерживать Россия Беларусь

Эксперты S&P считают, что финансовая поддержка Беларуси со стороны России может вызвать еще большие сомнения ввиду масштабов нестабильности финансового рынка и экономического давления на саму Россию.

Мы считаем, что это может иметь прямые негативные последствия для способности Беларуси обслуживать свой коммерческий долг.

– резюмировали они.

Напомним, что кредитный рейтинг России тоже летит стремительно вниз. Так, например, агентство Fitch убеждено, что России не избежать дефолта, а Morgan Stanley прогнозирует дефолт стране-агрессорке в середине апреля.

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