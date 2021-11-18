Беларусь прекратила импорт электроэнергии в Украину

Беларусь уже не поставляет электроэнергию в Украину. Прекратили импорт 18 ноября.

Стоит отметить, что еще 17 ноября электроимпорт был на привычном уровне. Мощность была 415 мегаватт в час.

Что этому предшествовало Беларусь предупредила, что с 18 ноября прекращает поставлять электроэнергию в Украину

Сейчас же мощность электроснабжения упала до нуля.



Показатели импорта и экспорта / Скриншот с сайта Укрэнерго

Электроэнергия из Беларуси: что известно