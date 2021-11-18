Стоит отметить, что еще 17 ноября электроимпорт был на привычном уровне. Мощность была 415 мегаватт в час.

Что этому предшествовало Беларусь предупредила, что с 18 ноября прекращает поставлять электроэнергию в Украину

Сейчас же мощность электроснабжения упала до нуля.


Показатели импорта и экспорта / Скриншот с сайта Укрэнерго

Электроэнергия из Беларуси: что известно

  • Белорусская компания "Белэнерго" еще в начале ноября заговорила о прекращении поставок. Украинские энергокомпании получили соответствующие письма с уведомлением.
  • В Украине предполагали, что это произойдет 9 ноября.
  • Более того, Беларусь не планирует заключать новые договоры об энергоснабжении.