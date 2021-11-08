Беларусь отказалась поставлять в Украину электроэнергию, – СМИ

Беларусь якобы больше не будет поставлять в Украину электроэнергию. Участники энергорынка получили 8 ноября письмо от "Белэнерго" об остановке поставок.

В письме отметили, что с ноября поставки электроэнергии в объединенную энергосистему Украины не будут осуществлять.

Кстати Беларусь заявила о начале экспорта электроэнергии в Украину

Все участники рынка получили письмо

СМИ пишут, что такое письмо получили несколько участников рынка. Например, государственный "Энергоатом".

Однако неизвестно, получили ли его все участники рынка. Вероятно, доступ к ресурсу оставят для нескольких компаний. Например, в "Укрэнерго" в комментарии "Новому времени" сообщили, что такого письма не получали.

Новых контрактов тоже не планируют

Эксперт по вопросам энергетики Ольга Кошарная обнародовала соответствующее письмо.

"Белэнерго" сообщает, что с ноября 2021 года поставки электрической энергии в ОЭС Украины на основе ранее заключенных рамочных контрактов не будут осуществляться,

– говорится в письме.

Кроме того, добавили, что заключать новые рамочные контракты также не планируют. Вероятно, поставки могут остановиться уже 9 ноября.



Письмо "Белэнерго" / Фото из Фейсбука Ольги Кошарной

Что этому предшествовало