В письме отметили, что с ноября поставки электроэнергии в объединенную энергосистему Украины не будут осуществлять.
Кстати Беларусь заявила о начале экспорта электроэнергии в Украину
Все участники рынка получили письмо
СМИ пишут, что такое письмо получили несколько участников рынка. Например, государственный "Энергоатом".
Однако неизвестно, получили ли его все участники рынка. Вероятно, доступ к ресурсу оставят для нескольких компаний. Например, в "Укрэнерго" в комментарии "Новому времени" сообщили, что такого письма не получали.
Новых контрактов тоже не планируют
Эксперт по вопросам энергетики Ольга Кошарная обнародовала соответствующее письмо.
"Белэнерго" сообщает, что с ноября 2021 года поставки электрической энергии в ОЭС Украины на основе ранее заключенных рамочных контрактов не будут осуществляться,
– говорится в письме.
Кроме того, добавили, что заключать новые рамочные контракты также не планируют. Вероятно, поставки могут остановиться уже 9 ноября.
Письмо "Белэнерго" / Фото из Фейсбука Ольги Кошарной
Что этому предшествовало
- С весны 2021 года в Украине действовал запрет на импорт электроэнергии из России и Беларуси, но с 1 ноября он утратил силу.
- Уже 2 ноября Украина получила примерно 3500 мегаватт в час электроэнергии из Беларуси.
- Это произошло в рамках договора об аварийной помощи из-за ситуации на ТЭС.