Там говорят, что предоставление электрической мощности осуществляется по запросу украинской стороны в рамках двустороннего договора. Максимальная мощность составит 150 мегаватт.

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В Украине не работают два блока АЭС

В "Энергоатоме" заявили, что по плану работы на энергоблоке №4 Запорожской АЭС продлятся до 07:00 утра 27 января, после чего энергоблок снова подключат к энергосистеме.

На Хмельницкой атомной электростанции указали, что отключение энергоблока №1 от сети произошло из-за срабатывания дифференциальной защиты блочного трансформатора с последующей работой защиты реакторной установки.

Кроме этого, добавили, что нарушений границ и условий безопасной эксплуатации не произошло. Радиационные изменения, последствия для безопасности АЭС, персонала и окружающей среды отсутствуют.

Обратите внимание! Накануне в Офисе Президента подчеркнули, что ситуация в энергетике "является абсолютно стабильной и абсолютно контролируемой", а Украина пройдет отопительный сезон без сбоев и отключений потребителей.

Текст публикации Минэнерго Беларуси:

Беларусь оказывает аварийную помощь украинской энергосистеме.

Предоставление электрической мощности осуществляется по запросу украинской стороны 25 января с 11:00 до 18:00 в рамках двустороннего Договора о предоставлении аварийной помощи.

Максимальная мощность составит 150 мегаватт.