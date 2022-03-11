Беларусь еще на шаг приблизилась к дефолту: Moody's снизило рейтинг

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service снизило долгосрочный рейтинг Беларуси. Прогноз по рейтингам остается "негативным", а возможность дефолта все более вероятная.

Вероятность дефолта в Беларуси

Аналитики агентства считают, что дефолт Беларуси становится все более вероятным, учитывая опасения по поводу готовности правительства погасить свои долговые обязательства и ожидания того, что любая потенциальная финансовая поддержка из России вряд ли будет использована для этой цели.

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В Moody's отметили, что снижение рейтинга Беларуси связано с серьезным ухудшением кредитного профиля России, что исторически являлось ключевым фактором и источником финансовой поддержки республики.

Снижение кредитного рейтинга Беларуси

Moody's снизило потолок рейтингов Беларуси в национальной с В2 в Саа3 и иностранной валюте с В3 в Ca. Отметим, что снижение рейтингов отражает ослабление кредитоспособности Беларуси на фоне продолжающегося военного вторжения России в Украину.

Беларусь непосредственно подвергается значительному дальнейшему усилению санкций, направленных против ключевых секторов экономики и финансовой системы, что ограничит и без того узкие внешние резервы страны и поставит под угрозу ее способность обслуживать долг. Внешняя позиция страны будет подвергнута дальнейшему риску, как и ее макроэкономическая и финансовая стабильность,

– считают в Moody's.

Напомним, что агентство S&P Global Ratings не только снизило кредитный рейтинг Беларуси, но и поместило его на пересмотр с негативным прогнозом.

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