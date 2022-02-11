Беларусь действительно потеряет больше, – эксперт о возможности прекращения торговли с Украиной

Беларусь больше потеряет от остановки торговли с Украиной, ведь экспортирует 12% всего своего экспорта. Этим поделилась в эксклюзивном блоге на 24 канале Татьяна Острикова, приведя показательные цифры.

Белорусский экспорт в Украину

В 2021 году украинский экспорт в Беларусь составил 1,5 миллиарда долларов, тогда как белорусский экспорт в Украину – 4,8 миллиарда долларов. По этому эксперт заметно отмечает, что в денежном выражении Беларусь действительно потеряет больше.

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Особенно учитывая, что экспорт в Украину – это 12% всего белорусского экспорта,

– пишет Острикова.

Экспорт бензина и дизельного топлива

Также Острикова отмечает, что белорусские угрозы об остановке экспорта в Украину, скорее всего, заключались в другом. Это не о прекращении торговли, а о продаже энергоресурсов. Так что очевидно речь идет о бензине и дизельном топливе. "И по сути этих угроз наш президент ничего не ответил, потому что отвечать нечего", – подчеркивает эксперт.

Дело в том, что из 4,8 миллиарда долларов белорусского экспорта в Украину 2,4 миллиарда – это товары 2 710 позиции Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности – "нефть и нефтепродукты с содержанием нефти 70% и больше".

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