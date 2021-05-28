Беларусь занимает седьмое место среди торговых партнеров Украины, – Минэкономики

В Министерстве экономики рассказали, что среди торговых партнеров Украины, Беларусь за год опустилась на одну ступеньку ниже. Вместе с тем по итогам I квартала 2021 года объем внешней торговли товарами и услугами между странами уже составил более миллиарда долларов.
Объем внешней торговли товарами в 2021 году
По итогам I квартала (с января по март) 2021 года объем внешней торговли товарами и услугами между Украиной и Беларусью составил 1,2 миллиарда долларов. В Минэкономики отметили, что это больше за аналогичный период в 2020 году на 8,8%. Соответственно экспорт и импорт по итогам I квартала 2021, составил:
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- Экспорт товаров – 334,2 миллиона долларов (с уменьшением на 15,1%).
- Импорт товаров – 884,9 миллиарда долларов (с увеличением на 21,6%).
Торговый оборот товарами в I квартале 2021 года
Торговый оборот товарами между Украиной и Беларусью в I квартале 2021 года составил 1,2 миллиарда долларов (+10,9%), из которых:
- экспорт товаров составил 305,9 миллиона долларов. (-13,4%),
- импорт товаров – 863,7 миллиарда долларов (+23,1%).
Объем внешней торговли товарами за 2020 год
По итогам прошлого года объем внешней торговли товарами и услугами между Украиной и Беларусью достиг 4,4 миллиарда долларов, что на 20,9% меньше, чем в 2019 году.
- Экспорт товаров составил 1,4 миллиарда долларов (-14,8% против 2019 года).
- Импорт товаров – 3,0 миллиарда долларов (-23,6%).
Торговый оборот товарами в I квартале 2021 года
Торговый оборот товарами между Украиной и Беларусью в 2020 году был на уровне 4,2 миллиарда долларов (-20,6%), из которых:
- экспорт товаров составил 1,3 миллиарда долларов (-13,8%),
- импорт товаров – 2,9 миллиарда долларов (-23,4%).
Удельный вес Беларуси в общем внешнеторговом обороте товаров и услуг Украины, за последних три года, составил:
- в 2019 году – 4,2%,
- в 2020 году – 3,7%,
- в I квартале 2021 года – 3,7%.
Во внешнеторговом обороте товаров Украины доля Беларуси, за последних три года, составляла:
- в 2019 году – 4,8%,
- в 2020 году – 4,1%,
- в I квартале 2021 года, равно как и по итогам 2020 года – 4,1%.