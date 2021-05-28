Объем внешней торговли товарами в 2021 году

По итогам I квартала (с января по март) 2021 года объем внешней торговли товарами и услугами между Украиной и Беларусью составил 1,2 миллиарда долларов . В Минэкономики отметили, что это больше за аналогичный период в 2020 году на 8,8%. Соответственно экспорт и импорт по итогам I квартала 2021, составил:

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Экспорт товаров – 334,2 миллиона долларов (с уменьшением на 15,1%).

– Импорт товаров – 884,9 миллиарда долларов (с увеличением на 21,6%).

Торговый оборот товарами в I квартале 2021 года

Торговый оборот товарами между Украиной и Беларусью в I квартале 2021 года составил 1,2 миллиарда долларов (+10,9%), из которых:

экспорт товаров составил 305,9 миллиона долларов. (-13,4%),

импорт товаров – 863,7 миллиарда долларов (+23,1%).

По итогам 2020 года, по объему внешней торговли товарами и услугами между странами, Беларусь была на шестом месте, а по результатам I квартала (с января по март) 2021 года заняла седьмое место, рассказали в Минэкономики.

Объем внешней торговли товарами за 2020 год

По итогам прошлого года объем внешней торговли товарами и услугами между Украиной и Беларусью достиг 4,4 миллиарда долларов , что на 20,9% меньше, чем в 2019 году.

Экспорт товаров составил 1,4 миллиарда долларов (-14,8% против 2019 года).

Импорт товаров – 3,0 миллиарда долларов (-23,6%).

Торговый оборот товарами в I квартале 2021 года

Торговый оборот товарами между Украиной и Беларусью в 2020 году был на уровне 4,2 миллиарда долларов (-20,6%), из которых:

экспорт товаров составил 1,3 миллиарда долларов (-13,8%),

импорт товаров – 2,9 миллиарда долларов (-23,4%).

Удельный вес Беларуси в общем внешнеторговом обороте товаров и услуг Украины, за последних три года, составил:

в 2019 году – 4,2%,

в 2020 году – 3,7%,

– в I квартале 2021 года – 3,7%.

Во внешнеторговом обороте товаров Украины доля Беларуси, за последних три года, составляла: