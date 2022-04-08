Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса Президента, призвал Европу отказаться от российской нефти, сравнив баррель с литром украинской крови.

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Самое время подумать о новой европейской "валюте обмена". Один баррель российской нефти = одному литру крови растерзанного украинского гражданина,

– написал Подоляк.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что, "приобретая российскую нефть и газ, вы финансируете убийства украинцев". Он призвал не финансировать военную машину страны-агрессора.

Советник главы ОП также обратил внимание на компании, продолжающие работать в России. Так, 140 европейских компаний – это одна "Бучанская резня".

Нефтяное эмбарго

В крайнем пятом пакете санкций Европейский Союз ввел полный запрет на импорт российского угля. Тем не менее, Европа продолжает закупать российские нефть и газ. Важно, что Европа – основной рынок для российских энергоресурсов, которые в целом составляют более половины экспорта России. И хотя Европарламент большинством голосов призвал к полному эмбарго на российские нефть, газ и уголь, пока решение по нефти и газу не приняли.

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