Банковская система стабильна: в НБУ успокоили украинцев

Национальный банк Украины продолжает стоять на страже финансовой обороны государства.

В Госспецсвязи сообщили, что банковская система и в дальнейшем работает слаженно:

банки продолжают обеспечивать работу отделений в условиях отсутствия угрозы жизни и здоровью населения;

онлайн-банкинги банков работают в обычном режиме – с их помощью можно пополнить мобильный счет, провести безналичные переводы средств, в частности на помощь армии;

торговые заведения (магазины, АЗС и аптеки) должны принимать безналичные расчеты – никаких ограничений на такие расчеты Национальный банк не устанавливал;

банки по возможности постепенно подкрепляют банкоматы наличными.

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Именно поэтому украинцев призывают во время покупок отдавать предпочтение безналичным расчетам. Ведь инкассаторы банков ежедневно рискуя жизнью пополняют банкоматы наличными. Уменьшив спрос на наличные средства, уменьшается риск их жизни и здоровью.

Операторов торговых сетей и заправочных станций призываем не допускать никаких отказов в приеме безналичной оплаты. Не принимать платежные карты сейчас – это по меньшей мере непатриотичный шаг, которому нет никакого оправдания. Особенно сегодня, когда Украина демонстрирует миру беспрецедентный пример героизма, мужества и единства перед лицом зла,

– говорится в сообщении.

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