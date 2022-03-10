Банковская система остается стабильной и ликвидной, – глава НБУ Шевченко

Глава украинского регулятора отметил и то, что кроме зон активных боевых действий отделения банков работают, а банкоматы пополняются наличными. Напомним, что также снять наличные с карты украинцы могут в любой сети магазина или на АЗС.

Могу с гордостью сказать, что украинская банковская система остается стабильной и ликвидной даже в условиях военного положения. Национальный банк Украины делает все от него зависящее, чтобы поддержать Украину, ее защитников и население, пострадавшее от российской агрессии,

– отметил глава Нацбанка.

Что такое ликвидность Ликвидность – способность отдельного учреждения или системы в целом обеспечивать своевременность, полноту и непрерывность выполнения всех своих денежных обязательств.

Источник Ликвидность – способность отдельного учреждения или системы в целом обеспечивать своевременность, полноту и непрерывность выполнения всех своих денежных обязательств.Источник НБУ

Также Шевченко в интервью предложил использовать в качестве части репараций российские активы. В частности, речь идет об активах, замороженных на Западе.

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