Банки выдали доступных кредитов по программе "5 – 7 – 9%" на 65 миллиардов

С начала старта государственной программы "Доступные кредиты 5 – 7 – 9%" украинцы смогли получить кредиты более чем на 65 миллиардов гривен. Займы предоставили представителям микро, малого и среднего предпринимательства.

Всего предприниматели взяли 24 937 кредитов по программе "5 – 7 – 9%".

Важно Доступные кредиты 5 – 7 – 9%: сколько денег получил украинский бизнес со дня запуска программы

Как рассказали в Министерстве финансов, из общей суммы:

7,88 миллиарда гривен предприниматели получили на инвестиционные цели ;

; 35,97 миллиарда гривен – в качестве антикризисных кредитов ;

; 21,78 миллиарда гривен были выданы на рефинансирование полученных ранее кредитов.



Объем займов превысил 65 миллиардов / Фото Минфина



Какие банки выдают кредиты / Фото Минфина

По состоянию на сейчас, в программе принимают участие 38 банков. Только за последнюю неделю в рамках программы выдали 343 кредита на общую сумму 857,4 миллиона гривен.

Что известно о программе кредитования 5 – 7 – 9%? Государственная кредитная программа Государственная кредитная программа "Доступные кредиты 5– 7– 9%" введена по инициативе Президента Украины с целью упрощения доступа микро и малого бизнеса к банковскому кредитованию. Контроль за реализацией программы возложен на Фонд развития предпринимательства (ФРП). ФРП – финансовое учреждение, а единственным участником ФРП является правительство Украины в лице Министерства финансов Украины.

Заметим, что программа доступных кредитов для бизнеса была запущена 3 февраля 2020 года с целью поддержки инвестиционных проектов малых предприятий путем компенсации государством части процентной ставки.