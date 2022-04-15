Банки снова продают валюту: сколько стоит доллар
Источник:Интерфакс-Украина
В Украине ослабили валютные ограничения. Большинство банков уже начали продавать в своих кассах доллары по курсу не выше 10% официального, установленного НБУ.
Какой курс в банках
Большинство банков установило продажу на максимальном уровне – 32,18 гривны за доллар. В частности, ПриватБанк, Альфа-Банк, ТАСкомбанк, ОТП-Банк и Райффайзен Банк. Однако есть и банки, которые установили более выгодный для украинцев курс.
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К примеру, государственный Укргазбанк установил продажу на уровне 31 гривны за доллар. Заметим, что не все банки стали продавать валюту. Так, в кассах Сбербанка до сих пор невозможно это сделать.
Покупка доллара
Нацбанк также установил минимальную сумму для покупки валюты – 29,25 гривны за доллар. Именно таков официальный курс НБУ от 24 февраля. Он будет оставаться таковым до конца войны.
Три государственных банка установили минимально возможный курс, по которому они покупают доллары у населения. А вот Укргазбанк готов покупать доллары по 29,50 гривны.
Куда выгоднее курсы покупки у коммерческих банков:
- Райффайзен – 31,45 гривны за доллар;
- Альфа-Банк и ТАСкомбанк – 31,5 гривны за доллар.
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