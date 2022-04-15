Какой курс в банках

Большинство банков установило продажу на максимальном уровне – 32,18 гривны за доллар. В частности, ПриватБанк, Альфа-Банк, ТАСкомбанк, ОТП-Банк и Райффайзен Банк. Однако есть и банки, которые установили более выгодный для украинцев курс.

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К примеру, государственный Укргазбанк установил продажу на уровне 31 гривны за доллар. Заметим, что не все банки стали продавать валюту. Так, в кассах Сбербанка до сих пор невозможно это сделать.

Покупка доллара

Нацбанк также установил минимальную сумму для покупки валюты – 29,25 гривны за доллар. Именно таков официальный курс НБУ от 24 февраля. Он будет оставаться таковым до конца войны.

Три государственных банка установили минимально возможный курс, по которому они покупают доллары у населения. А вот Укргазбанк готов покупать доллары по 29,50 гривны.

Куда выгоднее курсы покупки у коммерческих банков:

Райффайзен – 31,45 гривны за доллар;

Альфа-Банк и ТАСкомбанк – 31,5 гривны за доллар.

Интересно! По данным "Минфина", легализация продажи наличной валюты снизила курс на черном рынке на 20 – 30 копеек.

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