Банки обязали обслуживать жителей Крыма без справки переселенца
Национальный банк Украины обязал банки обслуживать жителей Крыма и города Севастополя без справки внутренне перемещенного лица. Регулятор подчеркнул, что люди, проживающие на полуострове, являются резидентами Украины.
Источник:НБУ
Об этом говорится в письме-разъяснении в ответ на запросы государственных органов Украины и жалобы граждан.
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Разъяснение регулятора
Также регулятор рекомендует банкам пересмотреть внутренние документы по вопросам финансового мониторинга во избежание случаев отказа в обслуживании.
Нацбанк подчеркнул, что в связи с валютным законодательством Украины, физические лица и физические лица-предприниматели, которые имеют постоянное место проживания на территории Крыма и города Севастополя, являются резидентами Украины. Поэтому банки могут их обслуживать без справки внутренне перемещенного лица.
В письме НБУ отмечает
- недопустимость дискриминации жителей Крыма и города Севастополя во время банковского обслуживания;
- необходимость предоставления полного доступа к финансовым продуктам и сервисам всех граждан Украины, которые проводят обычные финансовые операции, в отношении которых у банков отсутствуют подозрения.
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