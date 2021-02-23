Национальный банк Украины обязал банки обслуживать жителей Крыма и города Севастополя без справки внутренне перемещенного лица. Регулятор подчеркнул, что люди, проживающие на полуострове, являются резидентами Украины.

Об этом говорится в письме-разъяснении в ответ на запросы государственных органов Украины и жалобы граждан.

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Разъяснение регулятора

Также регулятор рекомендует банкам пересмотреть внутренние документы по вопросам финансового мониторинга во избежание случаев отказа в обслуживании.

Нацбанк подчеркнул, что в связи с валютным законодательством Украины, физические лица и физические лица-предприниматели, которые имеют постоянное место проживания на территории Крыма и города Севастополя, являются резидентами Украины. Поэтому банки могут их обслуживать без справки внутренне перемещенного лица.

В письме НБУ отмечает

недопустимость дискриминации жителей Крыма и города Севастополя во время банковского обслуживания;

необходимость предоставления полного доступа к финансовым продуктам и сервисам всех граждан Украины, которые проводят обычные финансовые операции, в отношении которых у банков отсутствуют подозрения.

Напомним, ранее Ощадбанк продлил срок действия платежных карт внутренне перемещенных лиц. Старую карточку можно использовать до 1 мая 2021 года.