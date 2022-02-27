Банки будут открывать отделения там, где нет угрозы

Банковские отделения будут работать в обычном режиме. Но при условии, что нет угрозы для клиентов и сотрудников.

Об этом сообщил Даниил Гетманцев, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

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Пока максимальная сумма, которую можно получить в банкомате за день – 100 тысяч гривен. В некоторых регионах банкоматы разорены, но в понедельник, 28 февраля, эта проблема будет решена.

Перебои с наличными в банкоматах вызваны выходными, в понедельник уже можно будет снять наличные,

– объяснил Гетманцев.

Кроме того, несколько украинских банков ввели "кредитные каникулы" для украинцев:

" Приватбанк " разрешил пользоваться средствами на кредитной карте без уплаты процентов в период с 1 марта по 1 июня 2022;

" разрешил пользоваться средствами на кредитной карте без уплаты процентов в период с 1 марта по 1 июня 2022; Альфа-банк тоже на 3 месяца ввел кредитные каникулы: проценты платить не нужно, они гасятся за счет роста задолженности;

тоже на 3 месяца ввел кредитные каникулы: проценты платить не нужно, они гасятся за счет роста задолженности; Monobank продлит на месяц льготный период и отменит внесение обязательного платежа в этом месяце.

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