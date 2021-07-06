Хочешь, не хочешь–плати:банки начали списывать деньги со счетов украинцев за штрафы и коммуналку

Наиболее популярные банки в Украине начали с 6 июля автоматически списывать средства украинцев из-за долгов за коммуналку и другие штрафы. Это делают по требованию государственных и частных исполнителей.

К инициативе присоединились "Приватбанк", Monobank и еще 5 банков. Все они могут списывать деньги со счетов украинцев и перечислять их органам государственной исполнительной службы или частным исполнителям.

Важно Автоматический арест счетов и списание средств: должникам стоит приготовиться

Так, согласно приказу Минюста, списание средств будет осуществляться за:

неуплаченные штрафы;

штрафы за нарушение ПДД;

долги за коммунальные платежи,

долги по алиментам.

Как действует система автоматического списания долгов

Человек, которому задолжали средства, должен обратиться в суд. Если суд принимает решение в пользу истца, то должник должен деньги отдать.

Однако он может не выполнять это решение суда. Тогда в игру вступает Государственная исполнительная служба или частные исполнители. Они работают над тем, чтобы должник вернул деньги. Именно исполнители договариваются с банками о списании денег со счетов должника.

Интересно Не платишь за коммуналку – забудьте о путешествиях: депутаты придумали спорный закон

Также за неуплату штрафов счета украинцев могут заблокировать. Правда, это сделать несколько труднее. Ведь, чтобы наложить арест на банковские счета, их еще нужно найти, а для этого исполнитель рассылает запросы во все 73 отечественные банки.

Добавим, что к автоматическому списанию присоединились 7 украинских банков: