Банкам запретили использовать мелкий шрифт в договорах
Новые правила Нацбанка относительно установления дополнительных требований к договорам начнут действовать с 27 апреля. Согласно им, банки должны раскрывать полную информацию о соглашениях.
Источник:"Экономическая правда"
Речь идет о требованиях относительно договоров о потребительском кредите, депозите, а также открытии и ведении счета. Теперь банки должны предоставлять в договоре полное описание услуги.
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Подробнее о новых требованиях
- В договоре о депозите нужно будет указывать конкретную дату возврата вклада и информацию, имеет ли банк право продлить его срок действия.
- В договоре о кредите нужно будет указывать перечень и цену дополнительных услуг, а также условия, при которых можно изменить процентную ставку или другие платежи. Важно, что текст соглашения должен быть изложен размером шрифта не меньше 11 печатных пунктов.
- Банки не смогут включать в договоры недобросовестные нормы, то есть ограничивающие права потребителей подать жалобу или судебный иск.
- Менять условия договора без информирования потребителя тоже запретят. Кроме того, нельзя требовать от потребителя платить за еще неполученные услуги.
Цель новых требований
В НБУ отметили, что главная задача новых требований – обеспечить раскрытие полной информации об услугах, правах и обязанностях сторон, а также – последствиях.
Заметим, такое постановление Нацбанк принял 26 января. Поэтому банки имели 3 месяца, чтобы привести свою работу в соответствие с ним.
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