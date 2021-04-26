Новые правила Нацбанка относительно установления дополнительных требований к договорам начнут действовать с 27 апреля. Согласно им, банки должны раскрывать полную информацию о соглашениях.

Речь идет о требованиях относительно договоров о потребительском кредите, депозите, а также открытии и ведении счета. Теперь банки должны предоставлять в договоре полное описание услуги.

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Подробнее о новых требованиях

В договоре о депозите нужно будет указывать конкретную дату возврата вклада и информацию, имеет ли банк право продлить его срок действия.

В договоре о кредите нужно будет указывать перечень и цену дополнительных услуг, а также условия, при которых можно изменить процентную ставку или другие платежи. Важно, что текст соглашения должен быть изложен размером шрифта не меньше 11 печатных пунктов.

Банки не смогут включать в договоры недобросовестные нормы, то есть ограничивающие права потребителей подать жалобу или судебный иск.

Менять условия договора без информирования потребителя тоже запретят. Кроме того, нельзя требовать от потребителя платить за еще неполученные услуги.

Цель новых требований

В НБУ отметили, что главная задача новых требований – обеспечить раскрытие полной информации об услугах, правах и обязанностях сторон, а также – последствиях.

Заметим, такое постановление Нацбанк принял 26 января. Поэтому банки имели 3 месяца, чтобы привести свою работу в соответствие с ним.

Обратите внимание! Новые требования не распространяются на публичную часть договоров присоединения о предоставлении услуг. Они касаются соглашений, которые непосредственно подписывает потребитель. Правда, публичная часть договора присоединения не может противоречить индивидуальной, к которой установлены требования.