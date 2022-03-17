В банках Швейцарии хранится до 213 миллиардов долларов российского капитала
Источник:Reuters
По оценкам Швейцарской ассоциации банкиров (SBA), банки держат на оффшорных счетах до 213 миллиардов долларов, принадлежащих российским клиентам. Санкции в отношении России позволяют узнать больше об этих активах.
Российский капитал в банках Швейцарии
Сумма в 150 – 200 миллиардов швейцарских франков, или 213 миллиардов долларов, указывает, что масштабы бизнеса состоятельных россиян с банками в Швейцарии гораздо шире, чем балансовые риски, которые некоторые ее финансовые фирмы начали детализировать.
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SBA подчеркнула, что это немного по сравнению с находящимися в Швейцарии общими активами, ведь многие состоятельные люди во всем мире рассматривают страну, как место для хранения своего капитала.
Доля активов, хранящихся у российских клиентов, предположительно составляет долю в низком однозначном процентном диапазоне от общего объема трансграничных активов, депонированных в швейцарских банках,
– говорится в заявлении.
Маттеа Мейер, сопредседатель социал-демократов, призывает ограничить любые средства, принадлежащие россиянам, которые приближенные к Путину и его правительству. Она подчеркнула, что Швейцария "должна сделать все возможное, чтобы перекрыть денежные краны".
Часть (денег – 24 канал) принадлежит лояльным Кремлю к олигархам. Деньги и их деятельность помогают финансировать войну,
– считает Мейер.
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