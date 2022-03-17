Российский капитал в банках Швейцарии

Сумма в 150 – 200 миллиардов швейцарских франков, или 213 миллиардов долларов , указывает, что масштабы бизнеса состоятельных россиян с банками в Швейцарии гораздо шире, чем балансовые риски, которые некоторые ее финансовые фирмы начали детализировать.

Что предшествовало Швейцария расширила санкции против России

SBA подчеркнула, что это немного по сравнению с находящимися в Швейцарии общими активами, ведь многие состоятельные люди во всем мире рассматривают страну, как место для хранения своего капитала.

Доля активов, хранящихся у российских клиентов, предположительно составляет долю в низком однозначном процентном диапазоне от общего объема трансграничных активов, депонированных в швейцарских банках,

– говорится в заявлении.

Обратите внимание! Информация SBA редка для Швейцарии, ведь страна отклоняла многие предварительные запросы о прозрачности. Эти данные стали известны, когда Швейцария сделала необычный шаг, применив санкции ЕС к российским деньгам после полномасштабного вторжения России в Украину.

Маттеа Мейер, сопредседатель социал-демократов, призывает ограничить любые средства, принадлежащие россиянам, которые приближенные к Путину и его правительству. Она подчеркнула, что Швейцария "должна сделать все возможное, чтобы перекрыть денежные краны".

Часть (денег – 24 канал) принадлежит лояльным Кремлю к олигархам. Деньги и их деятельность помогают финансировать войну,

– считает Мейер.

Напомним! Швейцарский интернет-банк Dukascopy Bank прекратил выдачу карт Visa и Mastercard резидентам России. Это произошло после расследования "Схем" о том, что Dukascopy Bank помогает гражданам России обходить санкционные ограничения.