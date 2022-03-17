В своем заявлении банк подчеркнул, что война в Украине разрушительно влияет на население и экономику страны.

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Там добавили, что поддерживают людей, чья жизнь навсегда трагически изменилась в результате этой войны.

Эта беспрецедентная ситуация заставляет RBI (Raiffeisen Bank International) задуматься о своей позиции в России. Мы оцениваем все стратегические варианты будущего Райффайзен банка в РФ, включая выход из российского рынка.

– сказал генеральный директор RBI Иоганн Штробл.

Raiffeisen и его дочерние банки продолжают работать в соответствии с местным и международным законодательством о санкциях.

Добавим, что европейские банки начали отключать российские отделения от своих систем из-за опасности кибератак. В частности, такое решение приняли Commerzbank и Deutsche Bank, ранее объявившие о выходе из страны.

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