Многие аналитики прогнозировали поднятие ставки еще в прошлом месяце, когда инфляция была на уровне 4,2%. Ведь тогда уже были все предпосылки для перехода к усилению монетарной политики.

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Инфляция в Великобритании

По результатам ноября 2021 года уровень инфляции в Великобритании вырос до 5,1% против 4,2% годовых в октябре. Такие показатели достаточно далеки от цели центробанка в 2% год к году.

Когда будет пик инфляции

В настоящее время регулятор прогнозирует, что в течение зимы, то есть к концу этого и началу следующего года, уровень инфляции составит около 5% годовых. Пика же следует ожидать в апреле 2022 года . В это время инфляция прогнозируемо достигнет 6% годовых.

Что такое инфляция Инфляция – это длительный рост общего уровня цен, отражающий снижение покупательной способности денежной единицы. Для стран с развитой экономикой инфляция должна держаться в пределах 2±1% годовых, а для развивающихся – 5±1% годовых.

Обратите внимание! В то же время рынок труда страны восстанавливается быстрыми темпами – за ноябрь было нанято 257 тысяч рабочих.

Прогноз роста ВВП

Банк Англии также снизил прогноз роста экономики к концу IV квартала 2021 года на 0,5%. Так что экономика страны примерно на 1,5% отстает от своего доковидного уровня.

В то же время, Комитет по монетарной политике единогласно проголосовал за сохранение программы выкупа государственных облигаций на уровне в 875 миллиардов фунтов в месяц и корпоративных облигаций на уровне 20 миллиардов фунтов в месяц.