"Бандера-смузи": украинцы создали NFT-коллекцию для сбора средств

Рецепт "Бандера-смузи" (коктейля Молотова), вероятно, уже знает каждый украинец наизусть. Таким образом, отважные украинцы уже сумели остановить не одну вражескую технику.

Теперь украинцы создали NFT-коллекцию "Bandera Smoothie" для сбора средств на нужды ВСУ.

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Bandera Smoothie – это НЕ коллекция NFT с собственной игрой для заработка или проект, который в далеком будущем что-то улучшит. Он улучшит будущее украинского народа прямо сейчас. Мы просим помочь нашим людям и особенно нашим украинским военным!,

– отмечают авторы проекта.

В общей сложности представлены 5 тысяч уникальных NFT-предметов для покупки. "Этой акцией вы поможете миллионам людей в Украине. Сейчас мы понимаем значение фразы "Разом нас багато нас не подолати", так что с вашей небольшой помощью и с тысячами других у нас будет больше шансов покончить с этой войной, – написали авторы акции".

Интересно, что сайт представлен на английском языке, поэтому, скорее всего, ориентируются привлечь деньги иностранцев.

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Вырученные деньги обещают направить на армию / Фото banderasmoothie.com

Как самостоятельно сделать коктейль Молотова

Горючая смесь:

2/3 бензин;

1/3 смазки.

Добавки:

Серебрянка – повышает температуру горения. Пенопласт, как прилипатель, лучше растворять в ацетоне, затем вливать в бутылку.

Гнет:

50 см ткани (хлопок!) ее нужно плотно втрамбовать в горловину бутылки, чтобы коктейль не разлился.

Как заполнять

2/3 горючая смесь;

1/3 оставляем для испарения.

Рецепт коктейля Молотова / Инфографика 24 канала

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