Теперь украинцы создали NFT-коллекцию "Bandera Smoothie" для сбора средств на нужды ВСУ.
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Bandera Smoothie – это НЕ коллекция NFT с собственной игрой для заработка или проект, который в далеком будущем что-то улучшит. Он улучшит будущее украинского народа прямо сейчас. Мы просим помочь нашим людям и особенно нашим украинским военным!,
– отмечают авторы проекта.
В общей сложности представлены 5 тысяч уникальных NFT-предметов для покупки. "Этой акцией вы поможете миллионам людей в Украине. Сейчас мы понимаем значение фразы "Разом нас багато нас не подолати", так что с вашей небольшой помощью и с тысячами других у нас будет больше шансов покончить с этой войной, – написали авторы акции".
Интересно, что сайт представлен на английском языке, поэтому, скорее всего, ориентируются привлечь деньги иностранцев.
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Вырученные деньги обещают направить на армию / Фото banderasmoothie.com
Как самостоятельно сделать коктейль Молотова
Горючая смесь:
- 2/3 бензин;
- 1/3 смазки.
Добавки:
Серебрянка – повышает температуру горения. Пенопласт, как прилипатель, лучше растворять в ацетоне, затем вливать в бутылку.
Гнет:
50 см ткани (хлопок!) ее нужно плотно втрамбовать в горловину бутылки, чтобы коктейль не разлился.
Как заполнять
- 2/3 горючая смесь;
- 1/3 оставляем для испарения.
Рецепт коктейля Молотова / Инфографика 24 канала
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