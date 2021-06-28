В Балтийском море начали прокладку газопровода Baltic Pipe

Оператор сети Gaz-System начал прокладку морского участка газопровода Baltic Pipe. Его будут проводить по дну Балтийского моря.

Прокладку Baltic Pipe 27 июня начало Castorone – одно из судов, ответственных за строительство морского участка газопровода между Данией и Польшей. Baltic Pipe и экологический регулятор уже достигли соглашения, что позволит возобновить работу на части газопровода.

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Собственно прокладка началась в водах Дании, близ острова Борнхольм. Судно Castorone будет двигаться по трассе газопровода в северо-западном направлении.

"Прокладка морского трубопровода длиной почти 275 километров займет несколько месяцев. Если позволит погода, весь процесс будет завершен в этом (2021 – 24 канал) году", – говорится в сообщении Gaz-System.

По информации пресс-службы компании, Gaz-System начинает прокладывать участок морского трубопровода, чтобы весь проект могли ввести в эксплуатацию в 2022 году. Морской газопровод Baltic Pipe будет проложен тремя установочными судами: Castorone, Castoro Sei и Castoro 10.

В чем особенности судов, которые будут заниматься строительством

Castorone использует систему динамического позиционирования, что позволяет осуществлять маневр с соответствующей точностью. Он имеет длину более 300 метров, ширину около 40 метров и вмещает до 700 человек. В то же время на нем – вертолетная площадка, несколько станций для сварки отдельных участков труб и их присоединения к конечному трубопроводу.

Кроме Castorone, в Балтийском море работают другие суда, которые занимаются подводными работами по проекту. Операции, в которых они принимают участие: