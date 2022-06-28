Байден ввел 35% пошлину на российские товары: деньги передадут Украине

Президент США Джо Байден повысил пошлины на некоторые товары из России. На сайте Белого дома отмечено, что деньги от повышения тарифов будут переданы Украине.

Что известно о 35% пошлинах на российские товары

Повышение размера пошлины на 35% будет распространяться на продукцию, не запрещенную для ввоза в США, уточнил глава Офиса президента Андрей Ермак. Также США будут осуществлять мониторинг имплементации указанных таможенных ставок и могут принять решение по их пересмотру.

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Глава ОП напомнил, что по итогам саммита G7 была достигнута договоренность, что деньги от повышения пошлины на российский экспорт будут переданы Украине.

Таким образом Россию заставят платить за войну,

– подчеркнул Ермак.

Поддержка Украины лидерами G7

В совместном заявлении лидеров G7 говорится, что страны будут оказывать Украине финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую помощь "столько, сколько понадобится".

Лидеры G7 готовы ограничить доходы России, в том числе экспорт золота. Золото является вторым по величине экспортным товаром России после энергоносителей. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что экспорт золота является источником дохода Москвы в 19 миллиардов долларов в год.

G7 возьмет на себя обязательство помочь Украине покрыть краткосрочный дефицит бюджетного финансирования, включая обязательства США в размере 7,5 миллиарда долларов.

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