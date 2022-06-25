Байден вместе со странами G7 согласовали запрет на золото из России, - СМИ

На фоне войны против России было введено множество санкций. Сейчас запретят еще и импорт нового золота из страны-агрессора.

Байден и G7 согласовали запрет на импорт золота из России

Так, президент США Джо Байден и другие лидеры стран G7 ("Большой семерки") согласовали запрет на импорт золота из России. Об этом сообщают СМИ, поскольку официальное заявление должно быть во вторник.

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Таким образом, Байден и G7 расширяют санкции против Москвы за ее войну против Украины.

По словам источника, министерство финансов США примет решение запретить импорт нового золота во вторник, с целью дальнейшей изоляции России от мировой экономики путем предотвращения ее участия на рынке золота.

В то же время, Министерство финансов США от комментариев пока отказалось.

золото является вторым по величине экспортным товаром для России после энергоносителей. Россия производит около 10% добываемого в мире ежегодно золота. Ее золотые запасы выросли втрое после аннексии Крыма в 2014 году.

Отмечается, что запрет импорта российского золота станет последним из нескольких санкций против Москвы после его вторжения в Украину 24 февраля.

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