Байден размышляет о выпуске из резерва рекордного количества нефти из-за роста цен

Джо Байден якобы рассматривает возможность освобождения рекордного количества нефти из запасов США. Причина – высокие цены на газ, поскольку идет война в Украине.

План предусматривает выпуск около 1 миллиона баррелей в сутки из Стратегического нефтяного резерва в ближайшие месяцы. СМИ пишут об этом, ссылаясь на свои источники.

Кстати Еженедельный экспорт российской нефти упал на 26%

Байден 31 марта должен выступить с замечаниями Белого дома касательно цен на газ. Тогда-то и могут объявить о плане.

Что этому предшествовало

Стоимость нефти выросла после вторжения России в Украину. Это привело к резкому росту цен на газ, хотя они и так были высокими.

Байден в феврале объявил о скоординированном выпуске нефти из запасов совместно с другими странами. В ноябре он также выпустил около 60 миллионов баррелей.

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