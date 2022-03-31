Байден размышляет о выпуске из резерва рекордного количества нефти из-за роста цен
31 марта 2022 , 06:25Читати новину українською
Источник:CNN
Джо Байден якобы рассматривает возможность освобождения рекордного количества нефти из запасов США. Причина – высокие цены на газ, поскольку идет война в Украине.
План предусматривает выпуск около 1 миллиона баррелей в сутки из Стратегического нефтяного резерва в ближайшие месяцы. СМИ пишут об этом, ссылаясь на свои источники.
Кстати Еженедельный экспорт российской нефти упал на 26%
Байден 31 марта должен выступить с замечаниями Белого дома касательно цен на газ. Тогда-то и могут объявить о плане.
Что этому предшествовало
- Стоимость нефти выросла после вторжения России в Украину. Это привело к резкому росту цен на газ, хотя они и так были высокими.
- Байден в феврале объявил о скоординированном выпуске нефти из запасов совместно с другими странами. В ноябре он также выпустил около 60 миллионов баррелей.
Может заинтересовать – Почему США переоценили Россию: мнение американского генерала: