Глава Соединенных Штатов назвал майский отчет "отличными новостями". В последнем месяце весны экономика страны приобрела 559 000 рабочих мест.

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Это прогресс, исторический прогресс, прогресс, который выводит нашу экономику из худшего кризиса за последние 100 лет,

– сказал президент США.

Джо Байден отметил, что за время его правления в стране удалось создать "больше всего рабочих мест в современной истории". По его словам, их количество – более 2 миллионов.

Он добавил: "Это заслуга и американского народа, который поддержал президента в борьбе с коронавирусом. Американцы носят маски, делают вакцинацию – это и спасло экономику США".

Экономический план Байдена: кратко

Президент Джо Байден представил план спасения американской экономики. Он рассчитан на 8 лет.

2 триллиона долларов будет выделено на такие сферы, как: модернизация транспортной инфраструктуры, поддержка пожилых людей и инвалидов, поддержка промышленного сектора, ремонт и строительство доступного жилья, развитие сетей широкополосной связи.

Больше всего средств получит сфера модернизации транспортной инфраструктуры – 621 миллиард долларов.

Обратите внимание! Расходы планируют покрыть в течение 15 лет вследствие повышения корпоративного налога до 28% с 21%, а также увеличения налога на зарубежные прибыли компаний.